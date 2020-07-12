Роспотребнадзор: коронавирус не передается во время купания

В Роспотребнадзоре заявили, что россиянам не следует бояться заразиться коронавирусом во время купания, так как вирус умирает в воде, передает «Интерфакс».

В службе рассказали, что открытые водоемы не являются источником передачи инфекции, так как вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, а значит, вирус погибает.

«Подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет», — добавили в Роспотребнадзоре.

Однако не исключено, что в воде могут находиться другие инфекции, такие как церкариоз, лямблиоз, лептоспироз и ротавирус, а также гепатиты, дизентерия, холера и не только. В связи с этим россиян просят выбирать безопасные и разрешенные места для купания, не заходить в воду при симптомах ОРВИ, а также наличии ран и ссадин на теле.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В настоящее время в мире выявлено более 12 млн заболевших и свыше 550 тыс. умерших.

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