В Москве возобновили газовые проверки в квартирах

В Москве возобновили плановые проверки газового оборудования. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

Отмечается, что перерыв в работе был связан с ограничительными мерами по коронавирусу. Тем не менее, специалисты будут посещать квартиры в защитных масках и перчатках.

Заместитель главного инженера АО «Мосгаз» Татьяна Киселева рассказала, что проверки проводятся раз в год по графикам, которые согласованы с префектурами.

Основной целью проверок является устранение утечек в местах, где находятся краны и подключается плита. Кроме того, специалисты объясняют жителям правила пользования газовыми приборами.

Отмечается, что при покупке газовой плиты ее нельзя подключать самостоятельно или доверять это сотрудникам магазинам. Чаще всего при самостоятельном подключении плит случается утечка газа.

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