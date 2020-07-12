Названы российские регионы с высокой заболеваемостью туберкулезом

Минздрав представил данные о заболеваемости туберкулезом в России. Выяснилось, что самый высокий показатель заболеваемости в 2019 году оказался на Чукотке — 136,9 впервые выявленных случая на 100 тысяч населения. Об этом сообщает RT.

В пятерку регионов с высокой заболеваемостью также вошли Тува (119,3 случая), Кемеровская область (93,7), Приморский край (93,4) и Еврейская АО (91,9).

Кроме того, высокий уровень заболеваемости оказался в Новосибирской области (87,7), Хабаровском крае (80), Астраханской области (77,9), Алтайском крае (77,6) и Иркутской области (74,1).

Меньше всего выявленных случаев туберкулеза на 100 тысяч населения было зафиксировано в Ненецком АО (4,6).

Также низкий уровень заболеваемости был отмечен в Белгородской (14,2), Вологодской (14,9), Рязанской (16,5), Архангельской (20) и Мурманской (20,6) областях.

В Москве и Санкт-Петербурге было зафиксировано 22,6 и 25,9 впервые выявленных случая туберкулеза на 100 тысяч населения.

Всего в прошлом году туберкулез обнаружили у 60,5 тысяч человек, 7,5 тысяч скончались. В целом по стране уровень заболеваемости в прошлом году составил 41,2 случая на 100 тысяч населения.

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