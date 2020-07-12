В Татарстане двое детей госпитализированы после поджога бензина

В одном из сел Альметьевского района Татарстана дети подожгли разлившуюся смесь бензина с маслом и получили ожоги 1-3 степени. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМЧС России по Татарстану.

«В 17.36 11 июля поступило сообщение по системе «112» от матери одного из пострадавших детей о том, что в селе Васильевка Альметьевского района двое детей получили ожоги», — заявили в спасательном ведомстве.

Выяснилось, что в частной бане находилась канистра с бензином и маслом, которая опрокинулась и разлилась. Дети подожгли вытекшую жидкость и получили термические ожоги.

В результате случившегося мальчик 2006 года рождения и его друг 2010 года рождения были госпитализированы. Им поставили диагноз «термический ожог 1, 2, 3 степени, 40%, руки, ноги», пострадавшие находятся в реанимации.

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