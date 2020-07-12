10 рейсов отменены в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы к ночи, 12 июня были отменены 10 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, по состоянию на 04.07 по мск, в Домодедово отменены 8 рейсов, задержанных нет.

В это же время в Шереметьево и во Внуково задержаны по одному рейсу.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском не поступало.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.