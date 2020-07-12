В Петербурге из-за непогоды отменили разведение мостов
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В Санкт-Петербурге в ночь на 12 июня из-за сильного ветра отменили разведение мостов, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Мостотреста».
По информации синоптиков, ночью в воскресенье в городе скорость ветра уже превышает 12 м/с, что может вызвать затруднения в судоходстве по Неве.
В ближайшее время в Петербурге скорость ветра может усилиться до 18 м/c.
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