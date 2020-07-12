Группа российских медиков направится в Азербайджан для борьбы с COVID-19

Группа российских врачей из Московского государственного университета им. И.М. Сеченова отправится 12 июля в Азербайджан для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

«По просьбе правительства Республики направит в воскресенье в Азербайджан группу врачей Первого московского государственного университета им. И.М. Сеченова для оказания содействия в организации медицинской помощи заболевшим коронавирусной инфекцией», — сообщили в пресс-службе.

Возглавит команду специалистов главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев, отметили в министерстве.

В настоящее время в Азербайджане зафиксировано почти 23 тыс. случаев заражения коронавирусом, погибли 292 пациента.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.

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