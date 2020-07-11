В Тегеране произошел взрыв газа в жилом доме
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На востоке Тегерана произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на заявление официального представителя пожарной службы города Сейеда Джалала Малеки.
По его словам, взрыв произошел в подвале дома. В результате инцидента 36-летний мужчина получил ожоги.
На месте происшествия было обнаружено значительное количество газовых баллонов. Пострадавший работал с этим оборудованием.
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