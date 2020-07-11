В Эстонии более 33 тысяч домов остались без света из-за шторма

У более 33 тысяч домохозяйств Эстонии по-прежнему отсутствует электричество из-за шторма, который обрушился на территорию страны, сообщает сетевая компания Elektrilevi.

«Самая сложная ситуация в [уездах] Пярнумаа и Рапламаа, где порывы ветра сильнее 25 м/с вызвали много поломок», — цитирует ТАСС ведущего специалиста диспетчерского центра Elektrilev Харди Пуусеппа.

По его словам, доступ к некоторым пунктам неисправностей затруднен, так как на дорогах лежит много сломанных деревьев.

По сообщению компании, устранением последствий аварий занимаются 42 ремонтные бригады.

«Мы надеемся устранить большинство неисправностей самое позднее в воскресенье и понедельник, но возможно, что-то придется доделывать даже на следующей неделе», — добавил Пуусеп.

Он отметил, что пока не ясна полная степень причиненного стихией ущерба.

Ранее метеорологи объявили в Эстонии штормовое предупреждение.