В Москве умерли еще 27 пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в столице умерли 27 пациентов с коронавирусом нового типа, передает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Как сообщает оперштаб, у них был подтвержден диагноз пневмония. Кроме того, этими людьми был получен положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию.
Днем ранее сообщалось о 29 скончавшихся в Москве от осложнений, вызванных COVID-19.
Таким образом, общее число умерших пациентов с коронавирусом в столице увеличилось до 4143.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.
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