В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали Настю Тропицель

В Санкт-Петербурге прошли похороны 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в сети под именем Настя Тропицель. Об этом сообщает РИА «Новости».

Девушку похоронили на Серафимовском кладбище.

«Спи спокойно, наша девочка», — написал отец погибшей в Instagram.

На могильной табличке, кроме имени и фамилии Зубриной, а также года рождения и смерти, появилась надпись с ее псевдонимом — «Настя Тропицель».

Зубрина погибла на острове Бали, разбившись на мотоцикле. Трагедия произошла 21 июня.

Девушка позиционировала себя как блогер, который вдохновляет «делать то, что нельзя». На ее страницу подписано более 1,1 млн фолловеров.

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