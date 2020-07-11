Появилось видео с места ограбления банка в Петербурге

Обнародовано видео с места вооруженного ограбления банка в Санкт-Петербурге. Соответствующий ролик опубликовал «Пятый канал».

На кадрах видно, как сотрудники МВД проводят следственные мероприятия на месте преступления. Здание, в котором произошло ограбление, оцеплено.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина совершил вооруженное ограбление банка в Кировском районе Петербурга, сделал несколько выстрелов, после чего взял 4 млн рублей и скрылся.

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