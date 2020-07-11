Собянин сообщил, что большинство больниц в Москве вернулись к обычной работе

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в сети «ВКонтакте» рассказал, что большинство коронавирусных стационаров в столице уже вернулись к плановому приему пациентов.

По его словам, в настоящее время процедура обратного перепрофилирования осуществляется в 20 городских клиниках.

«Большая часть больниц уже вернулась к обычной работе. Остальные завершают подготовительные работы, в том числе дезинфекцию», — сообщил Собянин.

Он также уведомил, что в столице остается 8600 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городских, федеральных и частных клиниках, из которых около 5000 в данный момент являются свободными.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.

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