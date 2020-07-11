В Японии автомобиль въехал в помещение супермаркета, погиб один человек

Легковой автомобиль въехал в супермаркет в японском городе Саппоро, в результате инцидента погибла 80-летняя местная жительница. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что полицейские задержали 80-летнего водителя.

Он признался, что перепутал педали газа и тормоза, в результате чего и произошло ДТП.

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