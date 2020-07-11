Украина заблокировала ввоз на свою территорию научной литературы из России. Об этом сообщил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, слова политика привела его пресс-служба.

«Согласно заявлениям представителей издательского рынка, в 2020 году в нашу страну не импортировано ни одного экземпляра книжной продукции из России», — уточнил Медведчук.

По его словам, исходя из заявлений представителей издательских кругов, с конца 2019 года прекращена выдача лицензий на ввоз книг из России на территорию Украины.

Таким образом, по словам Медведчука, заблокировано поступление на Украину специальной литературы, которая не издается на Украине из-за кризиса научно-образовательной сферы.

Политик призвал незамедлительно отказаться от блокировки ввоза книг.

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