Неизвестный совершил вооруженное ограбление банка в Петербурге

Неизвестный мужчина совершил вооруженное ограбление банка в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как рассказал источник, вооруженный мужчина зашел в отделение банка на проспекте Ветеранов, сделал несколько выстрелов, после чего взял 4 млн рублей и скрылся.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

В данный момент полиция ведет розыск грабителя.