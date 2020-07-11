Неизвестный совершил вооруженное ограбление банка в Петербурге
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Неизвестный мужчина совершил вооруженное ограбление банка в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Как рассказал источник, вооруженный мужчина зашел в отделение банка на проспекте Ветеранов, сделал несколько выстрелов, после чего взял 4 млн рублей и скрылся.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
В данный момент полиция ведет розыск грабителя.