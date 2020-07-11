В Непале из-за схода оползней погибли 37 человек
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По меньшей мере 37 человек погибли в результате сходя оползней из-за проливных дождей в провинции Гандаки в центральной части Непала. Об этом сообщает агентство NDTV со ссылкой на местное МВД.
Отмечается, что еще 15 человек числятся без вести пропавшими.
По данным агентства, для проведения поисково-спасательных операций правительство мобилизовало полицию и армию.
Известно, что из-за оползней под землей оказались около 40 жилых зданий, более 400 человек покинули свои дома.
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