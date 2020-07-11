В самолете на рейсе Хабаровск — Сочи протек потолок

Некоторые пассажиры рейса Хабаровск - Сочи были вынуждены провести полет под зонтами, так как потолок самолета протек, сообщает РЕН ТВ.

Издание отмечает, что в социальных сетях был опубликован ролик, на котором видно, что пассажиры хвостовой части самолета сидят под зонтами. В то время некоторые люди, сидящие впереди, пытались собрать салфетками воду у иллюминаторов.

Другой информации о рейсе пока нет.

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