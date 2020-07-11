Госдуме предложили разрешать разглашать врачебную тайну семьям умерших

Правительство внесло в Госдуму проект закона, который предлагает разрешить предоставлять семьям и близким умерших сведения, составляющие врачебную тайну, передает ТАСС.

Наделить полномочиями по утверждению порядка предоставления данных предлагается Минздрав России. В проекте отмечается, что врачебная тайна может быть разглашена после смерти гражданина только тем лицам, которых умерший выбрал при жизни. При этом россиянину нужно будет при жизни составить письменное согласие на разглашение врачебной тайны его родственникам или определенному кругу лиц.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

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