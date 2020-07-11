Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий

В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обыски прошли у чиновника 10 июля, на данный момент он задержан.

По словам источника, бывший глава района подозревается в превышении должностных полномочий, мере пресечения ему еще не избрана.

Григорян уволился с должности 20 января 2020 года по собственному желанию.

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