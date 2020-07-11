Под наблюдением российских медиков из-за COVID-19 остаются свыше 277 тыс. человек

В Роспотребнадзоре сообщили, что медики отслеживают состояние 277 896 человек из-за коронавирусной инфекции.

Согласно данным, в России за сутки провели 320 тысяч тестов на выявление COVID-19, а всего — более 22,7 млн лабораторных исследований.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Согласно статистике на 10 июля, в РФ выявлено 713 тыс. заболевших и 11 тыс. смертей.

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