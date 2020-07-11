СК возбудил дело после взрыва газа в девятиэтажке в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде было возбуждено уголовное дело после взрыва газа в жилом многоэтажном доме, сообщили в СК РФ по региону.
Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК страны «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей».
На данный момент на месте происшествия находятся следователи и криминалисты, они устанавливают детали случившегося.
Взрыв газа и последующее возгорание произошли рано утром в субботу, 11 июля. В результате случившегося были повреждены межквартирные перегородки и перекрытие между этажами, нарушено остекление, спасены 11 человек, эвакуированы 124 человека, пострадали пятеро.
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