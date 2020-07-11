МВД сообщил о сокращении числа задержанных за взятки чиновников в Москве

За пять месяцев 2020 года полицейские задержали 46 чиновников за получение взяток. Такие показатели стали на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ТАСС в столичном ГУ МВД РФ.

Все 46 задержанных чиновников совершили преступление, предусмотренное ст. 290 УК России «Получение взятки». В 2019 году за пять месяцев правоохранители выявили 65 нарушителей среди чиновников.

Как уточнили в МВД, всего за 5 месяцев текущего года было зарегистрировано 126 преступлений, связанных с получением взяток.

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