В МИД РФ рассказали о борьбе с фейками

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что власти будут реагировать на любые попытки вмешательства. Об этом сообщает «Дума ТВ».

По его словам, противники намерены использовать дезинформацию в адрес России, в том числе и по теме нового типа коронавируса COVID-19.

«Это безнадежные люди, они специализируются не на распространении информации, а на информационных войнах», — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что в ведомстве намерены выводить его «на чистую воду». Замглавы МИД добавил, что в России ведут учет фейковых публикаций и намерены делать соответствующие выводы в работе с профильной комиссией Госдумы.

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