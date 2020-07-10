В МИД РФ рассказали о борьбе с фейками
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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что власти будут реагировать на любые попытки вмешательства. Об этом сообщает «Дума ТВ».
По его словам, противники намерены использовать дезинформацию в адрес России, в том числе и по теме нового типа коронавируса COVID-19.
«Это безнадежные люди, они специализируются не на распространении информации, а на информационных войнах», — сказал Рябков.
Он подчеркнул, что в ведомстве намерены выводить его «на чистую воду». Замглавы МИД добавил, что в России ведут учет фейковых публикаций и намерены делать соответствующие выводы в работе с профильной комиссией Госдумы.
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