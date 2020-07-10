Школьный учебный год в России начнется с 1 сентября

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что возобновление школьных учебных занятий назначено на 1 сентября. Об этом она заявила в эфире «России 1».

Она также отметила, что вопрос о проведении линеек в школах будет решаться в середине августа.

Глава ведомства подчеркнула, что при изменении эпидемиологической ситуации в стране будут введены новые правила и новые требования.

«Но главное, что 1 сентября дети пойдут в школу», — заключила Попова.

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