В РПЦ заявили, что собор Святой Софии превратили в мечеть по запросу радикалов

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что решение властей Турции превратить собор Святой Софии в мечеть было продиктовано запросом мусульман-радикалов, сообщает РИА «Новости».

«Решение объясняется внутренними политическими реалиями страны – прежде всего, запросами наиболее радикальной части мусульман», — сказал митрополит.

Он добавил, что, по всей видимости, для властей Турции позиция радикалов важнее мнения мирового сообщества, просьб православных поместных церквей и реакции ЮНЕСКО.

Ранее Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.

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