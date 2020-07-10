Ряд стран получили предложение от Росавиации по возобновлению авиасообщения

Росавиация направила обращение по возобновлению авиасообщения ряду стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что на некоторые из них получен ответ с выражением заинтересованности в предложении.

На данный момент с представителями этих стран проводятся консультации по уточнению взаимных требований и условий начала авиасообщения.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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