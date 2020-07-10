РПЦ: решение Турции по Святой Софии похоже на сознательное обострение отношений
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что превращение собора Святой Софии в мечеть выглядит как сознательное обострение отношений с христианским миром, передает РИА «Новости».
«Для православных христиан София Константинопольская остается святыней мирового значения <...> Не хочется давать резких оценок, но подобное решение выглядит как сознательное обострение межрелигиозных отношений – как в Турции, так и во всем мире», — сказал митрополит.
Священник добавил, что ответственных за совершение этого поступка назначит история, а сам он воздержится от обвинений в чей-либо адрес.
Он подчеркнул, что отношения между христианами и мусульманами после сегодняшнего дня, безусловно, осложнятся.
Ранее Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.
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