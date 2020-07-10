Авиасообщение с другими странами могут восстановить только на взаимной основе

Международные перелеты в период пандемии коронавируса могут быть возобновлены только в договоренности с каждой страной по отдельности, а не со всеми сразу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в регулирующих органах.

«Возобновление будет возможно на принципах взаимности. Даже, если РФ возобновит полеты со своей стороны, то будет необходимо учитывать действующие нормы в иностранном государстве», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Россия подписывала договоры о воздушном сообщении с каждой из стран ЕС по отдельности, по этой же причине его восстановление не будет принято пакетом.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ВОЗ не исключили, что Россия будет возвращать ограничения из-за COVID-19

— Италия запретила въезд из 13 не входящих в ЕС стран с плохой эпидситуацией