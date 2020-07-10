Песков не знает, докладывало ли следствие в Кремль о деле Фургала заранее

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не в курсе, сообщали ли следственные органы Кремлю о разработках по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала заранее, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он сказал, что не располагает соответствующей информацией и не может ответить на данный вопрос.

Фургала задержали 9 июля. Его подозревают не только в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах, но Фургала также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области.

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