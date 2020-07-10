Медведев обеспокоен бубонной чумой

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что случаи заражения человека бубонной чумой в Монголии и Китае вызывают беспокойство, сообщает РИА «Новости».

Экс-глава правительства заявил об этом на совещании о мерах по активизации международного взаимодействия РФ по профилактике и борьбе с новой коронавирусной инфекцией и иными эпидемиологическими заболеваниями.

Медведев отметил, что проблемы в эпидемиологической сфере не ограничиваются одним коронавирусом. Он считает, что России нужно подумать о потенциальной угрозе случаев заражения чумой.

Ранее на западе Монголии два человека заболели бубонной чумой. Власти сообщили, что предприняли все необходимые меры, поэтому повода для беспокойства нет.

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