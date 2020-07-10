Фургал заявил о полной непричастности к организации убийств людей

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время заседания суда заявил, что он полностью невиновен и не участвовал в организации убийств. Об этом сообщил РИА «Новости» его адвокат Борис Кожемякин.

По его словам, Фургал в суде категорически отверг все выдвинутые ему обвинения.

«Фургал заявил о полной непричастности к инкриминируемым преступлениям. Доказательств нет», — сказал Кожемякин.

Стоит отметить, что Фургал отрицал свою причастность и в день его задержания.

Чиновника задержали 9 июля. Его подозревают не только в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах, но Фургала также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области.

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