Фургал заявил о полной непричастности к организации убийств людей
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время заседания суда заявил, что он полностью невиновен и не участвовал в организации убийств. Об этом сообщил РИА «Новости» его адвокат Борис Кожемякин.
По его словам, Фургал в суде категорически отверг все выдвинутые ему обвинения.
«Фургал заявил о полной непричастности к инкриминируемым преступлениям. Доказательств нет», — сказал Кожемякин.
Стоит отметить, что Фургал отрицал свою причастность и в день его задержания.
Чиновника задержали 9 июля. Его подозревают не только в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах, но Фургала также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области.
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