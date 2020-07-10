Свидетели по делу Фургала получали угрозы

Участники процесса по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, получали угрозы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на следственный комитет.

«Ряд участников уголовного дела заявил о поступлении угроз их жизням, поэтому мы просим рассмотреть ходатайство об аресте Фургала в закрытом судебном заседании, чтобы обеспечить безопасность», — приводятся слова следователя.

Отмечается, что те, кому поступали угрозы, находятся под государственной защитой.

Фургала задержали 9 июля. Его подозревают не только в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах, но Фургала также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области.

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