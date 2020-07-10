В Минздраве хотят ограничить рекламу вредной еды

Рекламу продуктов вредной пищи могут запретить в России на законодательном уровне. С такой инициативой выступила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина, передает РИА «Новости».

Она предложила убрать рекламу нездорового питания со всех площадок. Также специалист считает необходимым ограничить изменение маркировки продуктов, ввести ограничение по соли. Все это, по ее мнению, позволит создать «единую здоровьесберегающую среду».

Драпкина вспомнила об индексе приверженности к здоровому образу жизни, который в прошлом году, по сведениям Росстата, в среднем составил 12% по России.

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