Фургала привезли в Басманный суд

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, привезли в Басманный суд в Москве, передает ТАСС.

В пятницу, 10 июля, суд рассмотрит вопрос о мере пресечении в отношении него.

Как отмечается, Фургал в медицинской маске и с сумкой прибыл в полицейском автозаке в сопровождении полицейских. На нем синий костюм, в котором он был при задержании в Хабаровске.

Следствие просит суд арестовать губернатора на два месяца.

Фургала задержали 9 июля. Его подозревают не только в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах, но Фургала также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области.

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