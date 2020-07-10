В Токио зафиксировали рекордный рост числа заражений коронавирусом

Власти Токио зафиксировали рекордное суточное число заражений коронавирусом — 243 случая, сообщил телеканал Asahi со ссылкой на источники в городской администрации.

Днем ранее вирус подтвердился у 224 человек, еще раньше — у 206 человек.

Власти связывают рост заболеваний с частичным снятием ограничений: жителям разрешили перемещаться между префектурами, а также заработали ночные кварталы.

Всего в Японии коронавирусом заразились больше 20 тысяч, выздоровели 17 тысяч, скончались почти тысяча пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 12 млн, умерли более полумиллиона человек.

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