На шельфе Сахалина возник пожар на судне с вахтовиками

На судне Brompton San, которое плыло на буровую платформу на шельфе Сахалина, случился пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на морской спасательный подцентр «Южно-Сахалинск».

Представитель центра уведомил, что в четверг, 9 июля, в машинном отделении произошло возгорание.

«Оно уже ликвидировано, судно самостоятельно идет в порт Корсаков на юге Сахалина», — сообщил собеседник агентства.

Как рассказал представитель спасательного центра, 42 пассажира Brompton San переместились на судно «Катунь». На этом корабле они и попадут на буровую платформу.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, загрязнения окружающей среды не выявлено.