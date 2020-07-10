На шельфе Сахалина возник пожар на судне с вахтовиками
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На судне Brompton San, которое плыло на буровую платформу на шельфе Сахалина, случился пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на морской спасательный подцентр «Южно-Сахалинск».
Представитель центра уведомил, что в четверг, 9 июля, в машинном отделении произошло возгорание.
«Оно уже ликвидировано, судно самостоятельно идет в порт Корсаков на юге Сахалина», — сообщил собеседник агентства.
Как рассказал представитель спасательного центра, 42 пассажира Brompton San переместились на судно «Катунь». На этом корабле они и попадут на буровую платформу.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, загрязнения окружающей среды не выявлено.