Свыше 370 россиян вылетели в РФ вывозным рейсом из Лос-Анджелеса

Более 370 граждан России отправились домой вывозным рейсом из Лос-Анджелеса. Об этом говорится в сообщении российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, которое опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

По его словам, этот борт является уже тринадцатым по счету вывозным рейсом для россиян, которые ранее застрялил в США в самый разгар пандемии коронавируса.

«Совсем скоро 374 пассажиров, в том числе 11 младенцев, смогут ступить на родную землю», — сообщил Антонов.

Он также уведомил, что на родину вылетели два школьника, находившиеся в США по программам образовательного обмена.