В США экс-бойфренда Бутиной Пола Эриксона приговорили к семи годам тюрьмы

Пола Эриксона, который был бойфрендом осужденной в США россиянки Марии Бутиной, приговорили к семи годам тюрьмы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, помимо тюремного срока, осужденный три года должен будет провести под надзором правоохранительных органов.

Сообщается, что 56-летнему Эриксону инкриминируют мошенничество и отмывание денег. Обвинения против него были предъявлены еще 5 февраля 2019 года. При этом они не имеют отношения к делу Бутиной.

Бутина была задержана в США июле 2018 года. Она получила 18 месяцев тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». В конце октября 2019 года россиянку освободили и выслали на родину.