Подозреваемый в двойном убийстве подросток задержан в Волгоградской области

Ранее судимый за кражу 16-летний подросток задержан в Волгоградской области по подозрению в убийстве двоих человек, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Тела двух мужчин 51 и 62-х лет с колото-резаными ранами были обнаружены в селе Лог. По версии следствия, между убитыми и подозреваемым произошел бытовой конфликт, в ходе которого подросток нанес мужчина смертельные ранения.

В ходе допроса подозреваемый признался в преступлении, указано в сообщении.

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