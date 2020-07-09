Депутат ГД предложил лишить аккредитации журналистов NYT и FT

В Госдуме предложили лишить аккредитации журналистов New York Times и Financial Times из-за распространения неверной информации о показателях смертности от нового типа коронавируса COVID-19 в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

С соответствующим предложением выступил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он назвал опубликованные в изданиях статьи «фейками» и выразил мнение, что целью их распространения является «провокация паники» и «возбуждение у людей недовольства к власти».

Пискарев также добавил, что лишить аккредитации следует отдельных журналистов, которые «льют грязь» и «несут откровенную ложь».

Депутат добавил, что об опубликованных материалах Роскомнадзор проинформировал Генпрокуратуру.

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