В Москве за сутки скончались 28 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки скончались 28 пациентов с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Общее число летальных исходов в столице за время пандемии поднялось до 4087 человек.

Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они получили положительные анализы на коронавирусную инфекцию.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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