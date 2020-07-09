Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных

Министерство здравоохранения взяло под контроль ситуацию с дефицитом препарата «Винкристин», предназначенного для лечения онкобольных, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах.

В пресс-службе сообщили, что научно-производственный филиал «Наукопрофи» центра Блохина принял решение увеличить объемы производства «Винкристина». Изначально планировалось за 2020 год выпустить 46 тыс упаковок. Однако уже произведено 48 тыс. и до конца года «Наукопрофи» намерен выпустить еще 105 тыс. упаковок.

Ранее в СМИ появилась информация, что в российских больницах заканчивается «Винкристин» и к концу года пациенты с онкологией могут остаться без лечения.

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