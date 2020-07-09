Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке

Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне час пика на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала »Москва 24».

«Могу сказать, что мы выбрали у себя внутри таганско-краснопресненскую линию, одну из самых проблемных», — сказал Ликсутов.

Заммэра сообщил, что власти выбирают между снижением в 30% или 50%. Эксперимент продлится от восьми до десяти месяцев. Мэр столицы Сергей Собянин уже поддержал это предложение.