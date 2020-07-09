Путин поручил обобщить опыт регионов по борьбе с COVID-19

Президент России Владимир поручил обобщить опыт регионов по борьбе с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал в рамках совещания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Глава государства предложил реализовать эту инициативу для улучшения работы поликлиник, школ, больниц, а также социальных учреждений.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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