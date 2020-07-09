Источник сообщил, что срок давности по делу Фургала еще не истек

Срок давности по делу задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала составляет 20 лет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленный источник в правоохранительных органах.

«Вменяемые ему преступления относятся к 2004-2005 годам и квалифицированы как «убийство, совершенное организованной группой по предварительному сговору». Срок давности по таким преступлениям — 20 лет», — рассказал источник.

Собеседник напомнил, что по данным следствия, именно Фургал был организатором преступлений.

Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов. 9 июля его задержали по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. Губернатора также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области. По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще 4 активных участника преступной группы. Им уже предъявили обвинения.

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