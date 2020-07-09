СК возбудил дело о похищении человека в центре Екатеринбурга

Следственный комитет возбудил дело о похищении мужчины в центре Екатеринбурга. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Свердловской области.

Согласно предварительным данным, ранним утром 9 июля неизвестные похитили местного жителя, насильно усадив его в автомашину ВАЗ-2114, после чего скрылись в неизвестном направлении. Инцидент произошел на улице Шейнкмана.

Сотрудники СК и полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору».