Традиционные школьные линейки пройдут 1 сентября

Власти не отказываются от проведения традиционных школьных линеек 1 сентября, они пройдут с учетом принятия максимальных мер безопасности, заявил глава российского Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

Детали проведения мероприятия он не пояснил.

Ранее Кравцов заявил, что в российских школах 1 сентября не будет традиционных линеек, они пройдут в измененном формате.

Между тем 9 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что образовательные учреждения столицы смогут открыть свои двери 13 июля.

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