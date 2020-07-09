В Петербурге анестезиолог получил срок за надругательство над пациентками
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Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор анестезиологу, который совершал действия сексуального характера в отношении пациенток, находящихся под общим наркозом после операций, пишет «Интерфакс».
Армена Оганесяна обвинили в шести изнасилованиях. Среди потерпевших были несовершеннолетние.
Мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы и штрафу в 70 тысяч рублей. Также ему запрещено заниматься врачебной деятельностью.
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