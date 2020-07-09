На Алтае больше десяти человек попали в больницу, съев медвежатину
На Алтае 11 местных жителей попали в больницу с трихинеллезом, съев вяленую медвежатину, пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
«Среди местных жителей много охотников, в том числе — на медведей. Местные жители поели вяленой медвежатины и произошло заражение трихинеллезом, 11 человек госпитализированы», — сказали в пресс-центре.
Отмечается, что люди заразились из-за того, что мясо было недостаточно обработано термически.
Симптомами заболевания являются температура, боли в мышцах, отеки, кашель, аллергия.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что мясо можно употреблять в пищу после того, как оно прошло ветеринарный контроль.
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